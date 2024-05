Begge lag gikk målløse av banen midtveis. Dermed sto det 0-0 til pause.

Norborg / Ravn / Brattvåg var suverene i andre omgang

Matheo Leander Gangstø sendte Norborg/Ravn/Brattvåg i ledelsen da han satte inn 1-0 etter et kvarter av andre omgang, og Norborg/Ravn/Brattvåg var på farten igjen sju minutter senere. De doblet ledelsen da Fredrik Koppen Grande satte inn 2-0. Ett minutt før slutt økte Norborg/Ravn/Brattvåg ved Jonas Langlo. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 0-3.

Norborg / Ravn / Brattvåg leder serien

Etter tirsdagens kamp er Blindheim nummer ni på tabellen med null poeng, mens Norborg/Ravn/Brattvåg er på førsteplass med ti poeng.

Lars Olsvik Byfuglien dømte oppgjøret.

I neste runde skal Blindheim måle krefter med Valder/Godøy 13. mai. Norborg/Ravn/Brattvåg møter Hødd 27. mai.