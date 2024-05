Sykkylven fikk et forsprang da Sofie Utgård Heggdal satte inn 1-0 allerede i åpningsminuttet, og samme spiller fikk nettsus og doblet ledelsen åtte minutter senere. Etter kun ti minutter reduserte Skodje ved Leah Emilie Myren Lianes, og fire minutter senere scoret Linnea Bakkom-Dokk for bortelaget. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 2-2.

Like mange mål

Fem minutter ut i andre omgang tok Skodje ledelsen ved L. Lianes, men Heggdal sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 3-3 ni minutter senere. Bakkom-Dokk sørget for at samme lag tok ledelsen igjen med sin scoring etter 52 minutters spill, men Lovise Utgård Heggdal sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 4-4. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 4-4.

Tok over andreplassen

Sykkylven og Skodje er nå begge oppe i sju poeng.

Hogne Riksheim-Aure dømte kampen.

14. mai er det ny kamp for Sykkylven. Da møter de Sula. Skodje skal måle krefter med Langevåg samme dag.