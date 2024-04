Rine-Lovise Nikolaisen sendte Steinkjer i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter 23 minutters spill, og Steinkjer doblet ledelsen da Østvik satte inn 2-0. Det resultatet sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-2 til pause.

Beholdt ledelsen

24-åringen satte ballen i nettet og økte ledelsen fire minutter etter pause. Marieluise Schmitt Gran reduserte til 1-3 for Krokelvdalen etter 64 minutter, og Krokelvdalen reduserte til 2-3 ved Susanne Hansen Bakke rett etterpå. Innbytter Paloma Rosa Grøndal sørget for at resultattavla viste 4-2 etter 68 minutters spill. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-4.

Steinkjer leder serien

Etter søndagens kamp er Krokelvdalen på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Steinkjer er nummer én med seks poeng.

Ragnar Brage Dahl var kampleder.

3. mai er det ny kamp for Steinkjer. Da møter de Tiller. Krokelvdalen skal måle krefter med KFUM 4. mai.