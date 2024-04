Natalie Myklebost sendte Malvik 2/Hommelvik 2 foran da hun satte inn 1-0 etter 15 minutter. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 1-0.

Økte ledelsen

Hitra scoret selvmål etter 65 minutters spill. Madelen Wassæther Kolaas reduserte til 1-2 for Hitra to minutter senere. Etter 70 minutter scoret Dina Shehen Skogmo Aziz for Malvik 2/Hommelvik 2. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-1.

Klatret på tabellen

Det var årets første seier for Malvik 2/Hommelvik 2.

Etter søndagens kamp er Malvik 2/Hommelvik 2 nummer to på tabellen med fire poeng, mens Hitra er på sjetteplass med null poeng.

Oliver Jæger Steen var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Malvik 2/Hommelvik 2 måle krefter med Leksvik, mens Hitra møter Charlottenlund 2.