Førde tok ledelsen tidlig i oppgjøret ved Martine Honningsvåg Aarnes, og Paulen doblet ledelsen for Førde da hun satte inn 2-0 etter 13 minutters spill. Samme spiller la på til 3-0 for Førde tre minutter senere, og etter 23 minutter var hattricket et faktum for Førde-spilleren. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 4-0.

Førde økte ledelsen

Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, økte avstanden mellom lagene da Kaja Johannessen Skrede satte inn 5-0. Lisa Hansen Fadnes reduserte til 1-5 for Arna-Bjørnar 2 etter 77 minutters spill. Johanne Støfring satte ballen i nettet og økte ledelsen minuttet før full tid, og M. Aarnes satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-1 for Førde. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 7-1.

Klatret til tredjeplass

Etter søndagens kamp ligger Førde på tredjeplass på tabellen med tolv poeng, mens Arna-Bjørnar 2 er på tolvteplass med tre poeng.

René Nordvik Skippervik dømte oppgjøret.

11. mai er det ny kamp for Førde. Da møter de Os. Arna-Bjørnar 2 skal måle krefter med Voss 12. mai.