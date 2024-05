Even Smevold Odberg sendte laget sitt i ledelsen da han satte inn 1-0-målet etter elleve minutter. Etter 24 minutters spill ble vondt til verre for Bergsøy 2, da samme spiller doblet ledelsen for NTNUIÅ. Sju minutter senere økte NTNUIÅ ved Sætherbø. Etter 33 minutter ble Sigve Feyling (NTNUIÅ) vist av banen etter å ha fått sitt andre gule kort, men NTNUIÅ økte ledelsen da Sætherbø satte ballen i nettet etter 45 minutters spill. Dermed var stillingen 4-0. Stillingen sto seg til hvilen. Lagene gikk av banen på stillingen 4-0.

Hjemmelaget økte ledelsen

NTNUIÅ-angriperen gjorde hattrick noen minutter ut i andreomgangen, og fem minutter før slutt la Nicolay Høyer-Dahl Pedersen på til 6-0. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 6-0.

NTNUIÅs Johan Sverdrup Selmer pådro seg gult kort. For Bergsøy 2 fikk Linus Nygård Olsen og Glenn Are Nerland Elveseter gult kort.

Kjempet seg opp til femteplass

Etter søndagens kamp er NTNUIÅ nummer fem på tabellen med sju poeng, mens Bergsøy 2 er på niendeplass med fire poeng.

I neste runde skal Bergsøy 2 måle krefter med Brattvåg 2 8. mai. NTNUIÅ møter Ravn 9. mai.