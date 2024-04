Letto sendte Furuflaten i ledelsen etter 15 minutter, og åtte minutter senere doblet Mia Helene Lingrasmo ledelsen til Furuflaten. Vilja Evie Grønvoll Sommerseth satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Furuflaten etter en halvtimes spill, og like etterpå økte Furuflaten ved Letto. Samme spiller sikret seg hattrick da hun la på til 5-0 etter 33 minutter, og fem minutter senere la Ninja Annie Ribe på til 6-0 for samme lag. Lagene gikk av banen på stillingen 6-0 til pause.

Målbonanza etter hvilen

Janna Einebakken Osvaldsen satte ballen i nettet og økte ledelsen noen minutter etter sidebytte. Salangen/Lavangen gjorde 1-7 sju minutter etter hvilen. Rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Mia Helene Wiik satte inn 8-1, og Letto økte ledelsen da hun satte inn 9-1 etter 51 minutters spill. Ni minutter senere økte avstanden mellom lagene da Linnea Alexandra Nordsveen Ribe satte inn 10-1 for Furuflaten, og vertene økte ledelsen da Letto satte ballen i nettet da det var spilt en halv time i andre omgang. Dermed var stillingen 11-1. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 11-1.

Ny runde - nye muligheter

Inge Anders Martinussen var dommer i kampen.

I neste runde skal Furuflaten møte Nordreisa, mens Salangen/Lavangen møter Alta.