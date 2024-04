Nabil el Hor ga laget sitt et forsprang da han satte inn 1-0-målet etter 19 minutter. Gaute Sætre Kvalsvik sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1, og det sto seg til pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1 etter første omgang.

Måltørke etter pause

Til tross for mange tapre forsøk gjennom andre omgang, maktet ingen av lagene å finne nettmaskene etter pause. Dermed endte kampen 1-1.

Spjelkaviks Sigurd Tafjord fikk gult kort. For Skjetten fikk Magnus Tvedte og Amir Adjou gult kort.

Skjetten topper tabellen

Det stoppet seiersrekken til Skjetten, som hadde vunnet de siste tre kampene.

Etter lørdagens kamp er Spjelkavik på tiendeplass på tabellen med tre poeng, mens Skjetten ligger på førsteplass med ti poeng.

Mathias Kringstad dømte oppgjøret.

4. mai er det ny kamp for Skjetten. Da møter de Lørenskog. Spjelkavik skal måle krefter med Molde 2 6. mai.