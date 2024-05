Adrian Østevold Olsen (Vadmyra) satte inn et straffespark etter bare fem minutters spill. Simen Hvidevoll scoret selvmål for Austevoll 2 et kvarter før hvilen. Kristoffer Rognsøy Sylta satte ballen i nettet og økte ledelsen sju minutter senere, og etter 45 minutter økte avstanden mellom lagene da Helder Filipe Teixeira satte inn 4-0. Stillingen sto seg til hvilen. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-4.

Dominerte etter hvilen

Austevoll 2 reduserte til 1-4 ved Tomas Helleseth Vassnes noen minutter etter pause, og samme mann reduserte til 2-4 for Austevoll 2 seks minutter etter sidebytte. Etter 64 minutters spill reduserte Austevoll 2 da William Veivåg satte inn 3-4-målet, og Daniel Hufthammer utlignet da han satte inn 4-4 fire minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 4-4.

Austevoll 2s Mons Johan Troland og Joachim Veivåg pådro seg gult kort. For Vadmyra fikk Kristoffer Rognsøy Sylta gult kort.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter onsdagens kamp ligger Austevoll 2 på ellevteplass på tabellen med ett poeng, mens Vadmyra er på ellevteplass med ett poeng.

Andreas Robin Larsen var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Austevoll 2 møte Vestsiden-Askøy, mens Vadmyra møter Bjarg 2.