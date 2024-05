Alexander Dale Larsen sendte Kvaløya 5 i føringen da han satte inn 1-0 etter kun tre minutters spill. Ni minutter senere ble vondt til verre for Tromsdalen 3, da Marco Benjamin Bansi doblet ledelsen for Kvaløya 5. etter 19 minutter reduserte Tromsdalen 3 da Ahmad Romal Islamzai satte inn 1-2-målet. Oliver Widding Bruvold var uheldig og scoret selvmål for Kvaløya 5 etter en halvtimes spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-2 til pause.

Kunne juble til slutt

Ahmad Romal Islamzai sendte Tromsdalen 3 i føringen åtte minutter etter sidebytte, men like etterpå utlignet Marco Benjamin Bansi for Kvaløya 5. Ahmad Shamrez Islamzai ga Tromsdalen 3 ledelsen igjen da det var spilt en halv time i andreomgangen, men Marco Benjamin Bansi utlignet for Kvaløya 5 ett minutt før full tid. Leander Karlsen sendte hjemmelaget i ledelsen på nytt ett minutt senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 5-4.

Daniel Seyi Hamnes Abe fikk se det gule kortet.

Topper tabellen

Etter mandagens kamp ligger Kvaløya 5 på førsteplass på tabellen med fire poeng, mens Tromsdalen 3 er på fjerdeplass med tre poeng.

Peder Kristian Lyngmo-Fossli dømte kampen.

I neste runde skal Kvaløya 5 måle krefter med Tromsø 4 15. mai, mens Tromsdalen 3 møter Reinen samme dag.