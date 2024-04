E. Pedersen sendte Skjervøy i føringen da han satte inn 1-0 allerede etter sju minutter. Etter 22 minutters spill ble Harstad redusert til ti spillere etter at Noah Andre Johansen fikk rødt kort, og sju minutter senere doblet E. Pedersen ledelsen til Skjervøy. Thomas Bjørgve økte til 3-0 for Skjervøy et kvarter før hvilen. Etter halvspilt kamp var stillingen 3-0.

Harstad pyntet på resultatet

Harstad reduserte til 1-3 ved Kasper Harjo Akselsen ett minutt etter pause. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 3-1.

Skjervøys Marco Mauno Johannessen fikk se det gule kortet. For Harstad fikk Magnus Reppen Samuelsen, Johannes Adrian Lund, Jure Pihler og Lasse Øvre gult kort.

Skjervøy serieleder

Etter lørdagens kamp er Skjervøy serieleder på tabellen med tolv poeng, mens Harstad er nummer seks med seks poeng.

Magnus Henriksen Tjelle var dommer i kampen.

I neste runde skal Skjervøy møte Kongsvinger 2, mens Harstad møter Fredrikstad 2.