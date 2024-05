Melhus/Gimse/Gauldal tok ledelsen da Martine Tirslaug Sve satte inn 1-0 etter tolv minutter. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 1-0.

Hentet inn ledelsen

Sofie Malene Kojen sørget for balanse i Utleira-regnskapet da hun satte inn 1-1 et kvarter før full tid. Rett etterpå scoret Sve sitt andre mål da hun gjorde 2-1. Catalina Andrea Eriksen Maureira var uheldig og scoret selvmål for Melhus/Gimse/Gauldal ett minutt før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 2-2.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter onsdagens kamp er Melhus/Gimse/Gauldal på sjetteplass på tabellen med seks poeng, mens Utleira ligger på andreplass med elleve poeng.

Ask Nikolay Dragsten dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Melhus/Gimse/Gauldal spiller neste kamp mot Remyra/Fram/Tangmoen 22. mai, mens Utleira spiller neste kamp mot Orkanger.