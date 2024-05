Mariusz Karanauskas sendte Larsnes foran da han satte inn 1-0 bare noen minutter ut i første omgang, men Linus Bjerknes Valdal sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. SIF/Hessa 2 tok ledelsen etter 22 minutter. Etter 33 minutters spill fikk Larsnes straffespark. Remøy satte inn 2-2-målet. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 2-2.

Tok alle poengene

Etter 60 minutter tok SIF/Hessa 2 ledelsen igjen, men Larsnes utlignet til 3-3 da Remøy satte ballen i mål ti minutter senere. Odin Leander Torsvik Skrede sørget for at Larsnes tok ledelsen på nytt med sin scoring åtte minutter før slutt. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 4-3.

Chanwut Kamaporn fikk gult kort.

Troner på topp

Larsnes har vunnet alle sine kamper så langt i årets sesong.

Etter onsdagens kamp er Larsnes på topp i serien på tabellen med tolv poeng, mens SIF/Hessa 2 er nummer ti med null poeng.

Geir Tjervaag var dommer.

SIF/Hessa 2 spiller neste kamp mot Vartdal 10. mai, mens Larsnes prøver seg mot Langevåg 3 16. mai.