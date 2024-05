Johanna Bratland Høgset sendte Åmdal-Tokke i føringen etter tolv minutter. Et kvarter før pause ble vondt til verre for Høydalsmo, da Thea Lunde doblet ledelsen for Åmdal-Tokke. Vilde Omland Sending reduserte til 1-2 for Høydalsmo fem minutter senere. Ved pause var stillingen 2-1.

Forsvarte ledelsen etter pause

Marie Østerhus Teigen satte ballen i mål tre minutter etter sidebytte. Kristin Moen Lofthus gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 2-3 ti minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-2.

Høydalsmo leder serien

Åmdal-Tokke og Høydalsmo har nå begge tre poeng.

Patricio Antonio Miranda var dommer i oppgjøret.

Åmdal-Tokke møter Vinje 28. mai, mens Høydalsmo spiller neste kamp mot Treungen dagen etter.