Aksla tok ledelsen da Karlsbakk scoret allerede etter seks minutters spill, og fem minutter senere doblet Elias Kverndokk Bjerkan ledelsen til Aksla. Etter 16 minutter la Erlend Raftevold Lyngstad på til 3-0 for Aksla, og E. Bjerkan økte ledelsen da han satte inn 4-0 rett etterpå. Jarl Brattheim reduserte for Langevåg etter 26 minutters spill. Karlsbakk satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Aksla ti minutter senere. Marco Slyngstad Sandvik reduserte til 2-5 etter 39 minutter. Like etterpå var hattricket et faktum for Karlsbakk. Ved pause sto det 6-2.

Dro ifra

Aksla rykket ytterligere ifra da 18-åringen økte ledelsen etter 78 minutters spill, og Martin Knutsen Furmyr satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-2 for Aksla. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 8-2.

Topper serien

Etter mandagens kamp ligger Aksla på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Langevåg er på fjerdeplass med sju poeng.

Jan Erik Bratteberg var dommer i kampen.

Aksla bryner seg på Hødd 27. mai, mens Langevåg spiller neste kamp mot Hødd 3. juni.