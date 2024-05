Austrheim 2 tok ledelsen da Milosz Grzegorz Machel scoret etter kun tre minutters spill, og Austrheim 2 doblet ledelsen da Elias Grimelid Langøy satte inn 2-0 tre minutter senere. Etter 15 minutter økte Austrheim 2 ved Liam Nordgulen Lund, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Austrheim 2. Gulen reduserte til 1-4 etter 27 minutters spill. Rett etterpå la Machel på til 5-1 for Austrheim 2, og Austrheim 2-spilleren sikret seg hattrick da han ordnet 6-1 fire minutter før hvilen. Ett minutt senere fullførte Lund sitt hattrick. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 7-1.

Målbonanza etter pausen

En av lagets spillere økte ledelsen for hjemmelaget da han satte inn 8-1 etter et kvarter av andreomgangen. Gulen satte inn 2-8 like etterpå. Etter 62 minutter økte avstanden mellom lagene da Marius Lerøy satte inn 9-2 for Austrheim 2, og Magnus Sundsbø Iversen økte ledelsen da han satte inn 10-2 tre minutter senere. Fire minutter før slutt scoret Lund igjen da han gjorde 11-2. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 11-2.

Kjempet seg opp til femteplass

Etter mandagens kamp er Austrheim 2 på femteplass på tabellen med tre poeng, mens Gulen ligger på sjuendeplass med null poeng.

Hjemmelag må skaffe dommer var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Gulen måle krefter med Tertnes 2, mens Austrheim 2 møter Arna-Bjørnar 2.