Frei 2 tok ledelsen da Frida Nilsen Blomsnes satte inn 1-0 bare noen minutter ut i første omgang, og samme spiller fikk nettsus og doblet ledelsen for Frei 2 etter kun sju minutter. Malin Kindsbækken Dragset gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 1-2 ti minutter senere. Blomsnes fikk sitt hattrick noen minutter før pause. Etter 35 minutters spill ble avstanden mellom lagene mindre da Sada Muzeyin Kedir reduserte til 2-3, og resultatet sto seg til hvilen. Lagene gikk til pause på stillingen 2-3.

Kvass / Ulvungen / Tingvoll hadde grunn til å juble mot Frei 2

Alva Tangen Johnsen sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 3-3 ti minutter ut i andreomgangen, og samme spiller sendte Kvass/Ulvungen/Tingvoll foran da hun satte inn 4-3 fire minutter senere. Sada Muzeyin Kedir scoret igjen da hun gjorde 5-3 etter 52 minutter, og Kvass/Ulvungen/Tingvoll rykket ytterligere ifra da Malin Kindsbækken Dragset økte ledelsen like etterpå. Etter 59 minutters spill vartet samme spiller opp med hattrick, og Malin Kindsbækken Dragset satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-3 for Kvass/Ulvungen/Tingvoll tre minutter senere. Vertene økte ledelsen da Hanne Rolland Hagen satte ballen i nettet ett minutt før full tid. Dermed var stillingen 9-3. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 9-3.

Tok over tredjeplassen

Før kampen mot Kvass/Ulvungen/Tingvoll 9er J14 hadde Frei 2 vunnet tre kamper på rad.

Kvass/Ulvungen/Tingvoll og Frei 2 er nå begge oppe på ni poeng.

Ahmet Yildiz var dommer i oppgjøret.

30. mai er det ny kamp for Kvass/Ulvungen/Tingvoll. Da møter de Ekko/Aureosen. Frei 2 skal måle krefter med Bud/Bryn samme dag.