Tobias Stray Imenes ga Birkenes en tidlig ledelse allerede etter tre minutters spill, og en av lagets spillere fikk nettsus og doblet ledelsen etter 15 minutter. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 2-0.

Målbonanza etter hvilen

Noen minutter ut i andreomgangen reduserte William Skeie Stray til 1-2 for Søgne. Sju minutter ut i andre omgang scoret Tobias Stray Imenes sitt andre mål da han gjorde 3-1. Søgne reduserte til 2-3 ved Sverre Drange Karlsen fem minutter senere. Et kvarter før slutt var hattricket et faktum for Tobias Stray Imenes, og like etterpå økte avstanden mellom lagene da Birkenes-spilleren satte inn 5-2. Fire minutter før slutt la en spiller på til 6-2 for Birkenes, og samme spiller økte ledelsen for Birkenes da han satte inn 7-2 fire minutter senere. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 7-2.

Adrian Botn Eikenes (Birkenes G13) og William Skeie Stray (Søgne G13) fikk begge gult kort.

Birkenes klatrer til tiendeplass

Etter søndagens kamp er Birkenes nummer ti på tabellen med ni poeng, mens Søgne er på tolvteplass med tre poeng.

Bart Frans Flora Mertens var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Birkenes måle krefter med Randesund, mens Søgne møter Jerv.