Sotra fikk et forsprang da Emma Haugland Jensen satte inn 1-0 bare noen minutter ut i første omgang, men Lenea Hjelle Fløysand utlignet da hun satte inn 1-1 etter 18 minutters spill. Vy Mai Nguyen sendte Os i ledelsen åtte minutter senere, og Elise Lyssand sørget for at resultattavla viste 3-1 noen minutter før sidebytte. Lagene gikk av banen på stillingen 1-3.

Sotra reduserte

Malin Blomvågnes Lie gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 2-3 fem minutter før slutt. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 2-3.

Sotras Amalini Felicia Hanuren pådro seg gult kort.

Os klatrer til femteplass

Etter mandagens kamp ligger Sotra på ellevteplass på tabellen med ni poeng, mens Os er på femteplass med 15 poeng.

Øyvind Bøen var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 2. juni. Sotra skal spille mot Arna-Bjørnar 2, mens Os møter Fyllingsdalen 2.