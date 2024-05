Overhalla tok ledelsen da Emil Vedvik Barland scoret etter 14 minutter. Etter 26 minutters spill ble vondt til verre for Nærøy, da en spiller doblet ledelsen for Overhalla. Ranum økte til 3-0 for Overhalla like etterpå. Da lagene gikk til pause etter 35 minutter, var stillingen 3-0.

Målshow i andre omgang

En av lagets spillere satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for samme lag noen minutter ut i andreomgangen, og Aksel Kildal Antonsen la på til 5-0 for Overhalla åtte minutter ut i andre omgang. Ranum økte ledelsen da han satte inn 6-0 fire minutter før slutt. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 6-0.

Beholder plassen på tabellen

Etter mandagens kamp er Overhalla på andreplass på tabellen med 15 poeng, mens Nærøy ligger på tredjeplass med tolv poeng.

Espen Einvik var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Overhalla spiller neste kamp mot Klompen 2 31. mai, mens Nærøy spiller mot Flatanger dagen etter.