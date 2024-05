Austrheim tok ledelsen tidlig ved Milosz Grzegorz Machel, og Liam Nordgulen Lund fikk nettsus og doblet ledelsen allerede etter ni minutters spill. Håvard Wiik Daae la på til 3-0 for Austrheim seks minutter senere, og Lund scoret igjen da han gjorde 4-0 etter 28 minutter. Samson Musse Jermano reduserte til 1-4 for Eikanger fire minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-1.

Redusering etter pause

Preben Aanstad Eide reduserte for Eikanger ti minutter ut i andreomgangen, og samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-4 etter 70 minutters spill. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 4-3.

Kjempet seg opp til femteplass

Etter kampen har både Austrheim og Eikanger sju poeng.

28. mai er det ny kamp for Austrheim. Da møter de Kvernbit. Eikanger skal måle krefter med Voss 2 1. juni.