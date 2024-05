Lotte Lassen sendte Melhus 2 i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter 15 minutter, men Sandrine Shukuru utlignet for Tiller 3 fem minutter senere. Melhus 2 tok ledelsen på nytt da Ronja Leraan scoret etter 39 minutters spill, men Shukuru sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 2-2 seks minutter senere. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 2-2.

Straffescoring

Sju minutter etter pause fikk Tiller 3 straffespark, og Karita Vågø Fjukstad scoret fra ellevemeteren. Liv Marit Rosset Ler sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 3-3. Fjukstad ga Tiller 3 ledelsen igjen etter 64 minutter, men rett etterpå utlignet Ler for Melhus 2. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 4-4.

Melhus 2s Ronja Leraan fikk se det gule kortet.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter torsdagens kamp er Tiller 3 nummer åtte på tabellen med fire poeng, mens Melhus 2 er på sjuendeplass med sju poeng.

Hussein Ali Sharif var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Tiller 3 møte Heimdal, mens Melhus 2 møter Gauldal.