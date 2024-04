Da pausesignalet lød, hadde ingen av lagene fått ballen i mål. Dermed sto det 0-0 midtveis.

Buvik 2 var suverene i andre omgang

Andreassen sendte Buvik 2 i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter 42 minutter, og samme spiller scoret og doblet ledelsen for Buvik 2. Alita Holmen Sundfær økte ledelsen for Buvik 2 da hun satte inn 3-0 ett minutt før slutt, og en spiller la på til 4-0 for Buvik 2 sju minutter på overtid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 4-0.

Slik spilles neste runde

23. april skal Buvik 2 møte Heimdal 2, mens Charlottenlund 3 møter Freidig 2.