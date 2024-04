Sandvik ga Donn 3 ledelsen allerede etter tre minutter, og samme mann fikk nettsus og doblet ledelsen for Donn 3 etter 17 minutters spill. Etter 33 minutter var hattricket et faktum for samme spiller, og Donn 3 rykket ytterligere ifra da Stian Tryti Steinsland økte ledelsen rett etterpå. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-0.

Dro ifra

Sindre Ragnvaldjord Kristiansen la på til 5-0 for Donn 3 etter 62 minutters spill. Seks minutter senere reduserte Tveit/Hånes da Tommy Champa Egeland satte inn 1-5-målet. Donn 3 økte ledelsen da Sandvik satte ballen i nettet åtte minutter før slutt. Dermed var stillingen 6-1, og ett minutt før slutt økte avstanden mellom lagene da Mathias Breilid satte inn 7-1 for Donn 3. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 7-1.

Donn 3 serieleder

Etter lørdagens kamp er Donn 3 på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Tveit/Hånes er nummer sju med tre poeng.

Heti Hoti dømte kampen.

I neste runde skal Donn 3 måle krefter med Fløy 3 25. april. Tveit/Hånes møter Torden 27. april.