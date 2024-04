Vegas Elias Aron Krogh Pettersen scoret selvmål etter et kvarters spill. Aylin Refik Yashar sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Bjørnar Nergård ga laget sitt ledelsen igjen da han satte inn 2-1-målet et kvarter før hvilen. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-2.

Bortelaget dro ifra

Asgeir Nergård fant nettmaskene etter 62 minutter, og Magnus Fjellgaard økte til 4-1 etter 90 minutters spill. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 1-4.

Vegas Morten Julian Myrvold Thunes fikk gult kort.

Spennende runde i vente

Rune Haugen dømte kampen.

I neste runde skal Vega måle krefter med Gruben 4. mai. Lurøy møter Stålkameratene 8. mai.