Randaberg fikk en kjempestart på kampen da Jonas Nernes Baastad sendte laget sitt i føringen allerede etter to minutter, og like etterpå doblet Kristoffer Bjordal ledelsen til Randaberg. Et kvarter før pause reduserte Ohran til 1-2 for Sandnes Ulf. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 1-2.

Hjemmelaget snudde kampen

Sandnes Ulf-angriperen utlignet da han satte inn 2-2, og et kvarter før slutt tok Sandnes Ulf ledelsen ved Vegard Birkely Ullebust. Ett minutt senere fullførte Ohran sitt hattrick. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-2.

Bjordal fikk se det gule kortet.

Nye poeng skal deles ut

Kim Cassim var dommer i kampen.

I neste runde skal Sandnes Ulf møte Hundvåg, mens Randaberg møter Haugar.