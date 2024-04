Langevåg tok ledelsen da Lars Valen Håland satte inn 1-0 etter 13 minutters spill, og 17-åringen scoret og doblet ledelsen for Langevåg like etterpå. Et kvarter før sidebytte reduserte Rollon ved Ulrik Paulsen Myklebust. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 2-1.

Økte ledelsen

Marco Slyngstad Sandvik sørget for Langevåg-jubel da han satte inn 3-1 fem minutter etter hvilen, og Langevåg rykket ytterligere ifra da samme spiller økte ledelsen fem minutter senere. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-1.

Isak Duvan Fjørtoft fikk gult kort.

Klatret til tredjeplass

Etter mandagens kamp er Langevåg nummer tre på tabellen med fire poeng, mens Rollon er på åttendeplass med null poeng.

Jan Helge Lund var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Langevåg bryner seg på Spjelkavik 29. april, mens Rollon spiller neste kamp mot Hødd.