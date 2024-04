Skiens Grane tok ledelsen ved Sarmen Hakobkjochwsan etter 22 minutters spill, men Ørjan Øverland utlignet da han satte inn 1-1. Kroken tok ledelsen da samme spiller scoret etter 36 minutter, men Hakobkjochwsan sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 fem minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 2-2.

Var suverene i andre omgang

Alaskari sendte Skiens Grane foran på nytt da han satte inn 3-2 ti minutter ut i andre omgang, og 28-åringen scoret sitt andre mål da han gjorde 4-2 åtte minutter senere. Da det var spilt en halv time i andreomgangen, fullførte samme spiller sitt hattrick, og Skiens Grane-angriperen økte til 6-2 ni minutter senere. Kroken reduserte til 3-6 ved Elias Bråtane Øygarden etter 90 minutters spill. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 6-3.

Krokens Markus Brødsjø fikk se det gule kortet.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter fredagens kamp er Skiens Grane på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Kroken er nummer elleve med null poeng.

Bishar Aden Abdullahi dømte kampen.

I neste runde skal Skiens Grane måle krefter med Snøgg 25. april. Kroken møter Nome 26. april.