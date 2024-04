Tobias Sørensen scoret selvmål for Krokelvdalen allerede etter ni minutter. Vebjørn Brendlien doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 like etterpå, og etter 23 minutters spill la Sivert Abaron Krokstrand på til 3-0. Etter 45 minutter reduserte gjestene ved Jonas Simonsen. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 3-1.

Dro ifra

Hamna økte ledelsen til 4-1 da Nikolai Jentoft Moen Botchway satte ballen i mål seks minutter før slutt. Han hadde nylig blitt byttet inn. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 4-1.

Hamnas Mikkel Boge-Olsnes Aarseth fikk se det gule kortet. For Krokelvdalen fikk Sondre Tunstad og Daniel Mikkelsen gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Magnus Aaslund dømte kampen.

Hamna prøver seg mot Kvaløya 27. april, mens Krokelvdalen spiller neste kamp mot Storelva to dager senere.