Et kvarter før pause fikk Rollon/Guard straffespark, og Thomas Slettedal-Longva scoret 1-0-målet. André Klakegg Skog doblet ledelsen da han satte inn 2-0 like etterpå, og en spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Rollon/Guard noen minutter før sidebytte. Filip Gjøsund Grebstad reduserte til 1-3 to minutter før hvilen. To minutter senere fikk Valder/Godøy straffe, og Herman Clausen Skjong scoret fra krittmerket. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 3-2.

Var suverene i andre omgang

Ole Johan Grebstad sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3. Erlend Bjugan Sandbakk sendte Rollon/Guard i ledelsen på nytt da han satte inn 4-3 etter 47 minutters spill, og André Klakegg Skog scoret igjen da han gjorde 5-3 rett etterpå. Et kvarter før full tid ble avstanden mellom lagene mindre da Grebstad reduserte til 4-5. André Klakegg Skog sikret seg hattrick da han la på til 6-4 sju minutter senere, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-4 for Rollon/Guard. André Klakegg Skog økte ledelsen for Rollon/Guard da han satte inn 8-4 etter 65 minutter, og like etterpå økte samme lag ved André Klakegg Skog. Etter 70 minutters spill vartet Grebstad opp med hattrick. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 9-5.

Klatret på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Rollon/Guard på andreplass på tabellen med fire poeng, mens Valder/Godøy er nummer fem med tre poeng.

Khaled Marwan Haj-Mohammad var dommer i kampen.

30. april er det ny kamp for Rollon/Guard. Da møter de Bergsøy. Valder/Godøy skal måle krefter med Spjelkavik samme dag.