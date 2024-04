Even Berntzen Sellgren sendte Byåsen i ledelsen etter elleve minutter, og Max William Gartland-Olsen scoret og doblet ledelsen for Byåsen etter 27 minutters spill. Byåsen rykket ytterligere ifra da Olav Anthony Aspaas økte ledelsen fem minutter senere. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-0.

Byåsen økte ledelsen

En spiller reduserte for Oppdal fem minutter ut i andre omgang. Byåsen økte ledelsen da en av lagets spillere satte ballen i nettet like etterpå. Dermed var stillingen 4-1, og etter 58 minutter økte avstanden mellom lagene da William Onsøien Eidem satte inn 5-1 for hjemmelaget. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 5-1.

Troner øverst

Etter fredagens kamp er Byåsen på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Oppdal ligger på åttendeplass med null poeng.

Fredrik Sørensen Nicolaisen var dommer i kampen.

I neste runde skal Byåsen møte Nardo, mens Oppdal møter Trygg/Lade.