Solfrid Eide Myklebust ga Trio ledelsen etter et kvarters spill, og Anna Sundsteigen Nes scoret og doblet ledelsen for Trio etter 27 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 0-2 etter første omgang.

Trio sikret seieren

Solveig Øie Andersen gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 1-2 etter 57 minutters spill. Amalie Tveit Tofte satte ballen i mål to minutter før slutt for Trio og sørget for at stillingen var 3-1. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 1-3.

Beholder plassen på tabellen

Etter torsdagens kamp er Haugar 2 på åttendeplass på tabellen med null poeng, mens Trio ligger på fjerdeplass med sju poeng.

Bjørn Øivind Aase dømte oppgjøret.

I neste runde skal Haugar 2 måle krefter med Åkra 2 13. mai. Trio møter Stegaberg/Skjold 2 23. mai.