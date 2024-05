Cornelia Økland Klepsvik sendte Austevoll i ledelsen etter 24 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0 etter første omgang.

Holdt på føringen etter hvilen

Malia Skarstein Kjetland sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 et kvarter før slutt. Sigrid Thomsen sendte Austevoll i føringen igjen sju minutter senere. Den endelige stillingen i kampen ble 2-1.

Kjempet seg opp til sjuendeplass

Det var Austevolls første seier denne sesongen.

Etter tirsdagens kamp ligger Austevoll på sjuendeplass på tabellen med fire poeng, mens Nore Neset er på andreplass med ti poeng.

Ole Kristoffer Tøkje var kampleder.

I neste runde skal Austevoll måle krefter med Vestsiden-Askøy 21. mai, mens Nore Neset møter Askøy samme dag.