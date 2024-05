Radøy fikk kampens første mål etter kun to minutter da Benjamin Løvaas Mørner satte ballen i nettet, men Even Ånneland utlignet da han satte inn 1-1 like etterpå. Radøy tok ledelsen på nytt da Markus Marøy Ervik satte inn 2-1 allerede etter åtte minutters spill, og Henrik Fanebust Lilletveit satte ballen i mål etter 23 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 3-1 til pause.

Bortelaget sikret poengdeling

Theodore Conrad Generoso Lervaag gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-3 etter 59 minutters spill, og Milosz Grzegorz Machel sørget for balanse i Austrheim-regnskapet da han satte inn 3-3 seks minutter senere. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 3-3.

Austrheim serieleder

Det satte en stopper for Radøys seiersrekke på tre kamper.

Etter kampen har både Radøy og Austrheim ti poeng.

Mateusz Michal Wozniak dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Radøy måle krefter med Norheimsund/Øystese, mens Austrheim møter Djerv/Nordnes.