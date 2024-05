Trio tok ledelsen ved Thorsen etter 17 minutters spill, og 17-åringen scoret og doblet ledelsen for Trio. Et kvarter før pause var hattricket et faktum for Trio-angriperen, og samme spiller la på til 4-0 for Trio etter 45 minutter. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 0-4.

Målene rant inn

Noen minutter ut i andreomgangen reduserte Viljar Alvsaker til 1-4 for Trott, og Julian Rubach Grov reduserte til 2-4 for Trott etter 58 minutters spill. Adrian Varanes Haugland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-2 for Trio, og etter 80 minutter la Sondre Soma Ersland på til 6-2 for gjestene. Trott reduserte til 3-6 ved Lasse Røyrvik Eide ti minutter senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 3-6.

Trio leder serien

Etter mandagens kamp er Trott på niendeplass på tabellen med ett poeng, mens Trio er nummer én med ni poeng.

Lars Gunnar Rafdal var dagens dommer.

22. mai er det ny kamp for Trott. Da møter de Stord/Solid/Trott 2. Trio skal måle krefter med Trio 2 samme dag.