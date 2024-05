Ulrik Eldor Kolbeinshavn sendte Donn i føringen etter elleve minutter. Fem minutter senere ble vondt til verre for Søgne, da Gabreil al Moghrabi doblet ledelsen for Donn. Etter 17 minutters spill scoret samme spiller igjen da han gjorde 3-0, og fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da Johannes Tanche-Bergh Isaksen satte inn 4-0. Stillingen sto seg til hvilen. Etter halvspilt kamp sto det 4-0.

Målbonanza etter hvilen

Jakob Fosse Jørgensen la på til 5-0 for Donn to minutter etter hvilen, og Donn rykket ytterligere ifra da Noah Simonsen-Wetrhus økte ledelsen rett etterpå. Laurits Emil Lauritsen satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 57 minutter, og Mostafa Mohammed satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-0 for vertene. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 8-0.

Topper serien

Donn har vunnet alle kampene denne sesongen.

Etter lørdagens kamp er Donn på førsteplass på tabellen med 18 poeng, mens Søgne er på tolvteplass med tre poeng.

Lukas Lervåg var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Donn måle krefter med Mandalskameratene, mens Søgne møter Vigør.