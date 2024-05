Brønnøysund fikk kampens første mål etter bare to minutters spill da Henning Pleym-Olsen satte ballen i nettet, og en av lagets spillere fikk nettsus og doblet ledelsen fire minutter senere. Lucas Christoffer Aagård økte ledelsen for Brønnøysund da han satte inn 3-0 etter 15 minutter, og Henning Pleym-Olsen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-0 fem minutter senere. Et kvarter før sidebytte scoret Aagård sitt andre mål da han gjorde 5-0, og rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Adam Rafael Borkamo satte inn 6-0. Henning Pleym-Olsen laget hattrick da han ordnet 7-0 etter 28 minutters spill, og Brønnøysund-angriperen scoret igjen da han gjorde 8-0 seks minutter senere. Etter 35 minutter scoret samme spiller igjen da han gjorde 9-0. Det resultatet sto seg til pause. Lagene gikk av banen på stillingen 9-0 til pause.

Målbonanza etter pausen

Noen minutter etter hvilen la Henning Pleym-Olsen på til 10-0 for Brønnøysund, og Borkamo scoret sitt andre mål da han gjorde 11-0 fem minutter ut i andreomgangen. Like etterpå var hattricket et faktum for samme spiller, og etter 43 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Johan Velde satte inn 13-0 for Brønnøysund. Borkamo satte ballen i nettet og økte ledelsen fem minutter senere. Sømna var uheldig og scoret selvmål et kvarter før full tid. Borkamo økte til 16-0 for vertene rett etterpå, og samme lag rykket ytterligere ifra da Eron Madeus Vedal økte ledelsen etter 58 minutter. Henning Pleym-Olsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 18-0 for Brønnøysund, og Nicholas André Solheim Rottem la på til 19-0 for hjemmelaget seks minutter senere. Minuttet før full tid økte samme lag ved Henning Pleym-Olsen. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 20-0.

Leder serien

Etter torsdagens kamp er Brønnøysund på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Sømna ligger på åttendeplass med null poeng.

Joshua Nkiriyumwami var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Brønnøysund spiller mot Sandnessjøen 9. mai, mens Sømna spiller neste kamp mot Mosjøen.