Anny Kerim-Lindland sendte Start i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter tolv minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-1.

Økte ledelsen

Innbytter Elise Ånensen Vindheim scoret og doblet ledelsen for Start etter 80 minutters spill, og innbytter Erika Madelén Hageberg hadde akkurat entret banen da hun satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 sju minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 0-3.

Amazon Grimstads Alyssa Grivaz og Ida Marie Aarsnes Kjorstad fikk se det gule kortet. For Start fikk Karoline Fredriksen gult kort.

Troner på topp

Etter søndagens kamp er Amazon Grimstad nummer seks på tabellen med tre poeng, mens Start er serieleder med seks poeng.

Preben Birkeland Wassbakk var dommer i oppgjøret. 206 tilskuere var til stede på kampen på Levermyr kunstgress.

5. mai er det ny kamp for Amazon Grimstad. Da møter de Nanset. Start skal måle krefter med Fana samme dag.