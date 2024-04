Øijord sendte Utleira 2 i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter 25 minutter, og samme spiller fikk nettsus og doblet ledelsen for Utleira 2 ett minutt senere. Noen minutter før hvilen var hattricket et faktum for Utleira 2-angriperen. Etter halvspilt kamp var stillingen 3-0.

Scoring fra elleve meter

Utleira 2s Mathilda Walstad Auth satte inn et straffespark noen minutter ut i andre omgang. Etter 65 minutters spill ble avstanden mellom lagene mindre da Anne Sofie Tafjord reduserte til 1-4. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 4-1.

Utleira 2 topper serien

Etter torsdagens kamp er Utleira 2 serieleder på tabellen med seks poeng, mens NTNUI 3 er på sjetteplass med tre poeng.

Håvard Ophaug var dagens dommer.

30. april skal Utleira 2 møte Ranheim 3, mens NTNUI 3 møter Malvik 2.