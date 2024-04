Tiril Skiftesvik-Grimstad sendte Fyllingsdalen 2 tidlig i føringen, men etter 13 minutters spill scoret Nathalie Misje for Øygarden. Hjemmelaget tok ledelsen ved Amalie Stusdal to minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 2-1.

Hentet inn ledelsen

Pernille Nesheim Monsen sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 2-2, og Aylin Isabel Altier Dias sendte Fyllingsdalen 2 i ledelsen på nytt etter 52 minutter. Ingrid Nakken sørget for balanse i Øygarden-regnskapet da hun satte inn 3-3 like etterpå. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 3-3.

Selina Isabell Vatnvåg Hennø pådro seg gult kort.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter torsdagens kamp er Øygarden på femteplass på tabellen med to poeng, mens Fyllingsdalen 2 ligger på tredjeplass med fem poeng.

Kim Eirik Aase var dommer.

2. mai er det ny kamp for Øygarden. Da møter de Vestsiden-Askøy. Fyllingsdalen 2 skal måle krefter med Telavåg/Sotra 2 samme dag.