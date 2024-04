Borg/Tollnes tok ledelsen da Julie Andrea Årmot scoret etter 15 minutters spill, men K. Dyrland utlignet til 1-1 da hun satte ballen i mål etter 33 minutter. K. Dyrland sendte Seljord i ledelsen da hun satte inn 2-1 ett minutt senere. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 2-1.

Hjemmelaget økte ledelsen

Etter 53 minutters spill scoret Seljord ved Julianne Dyrland. Like etterpå ble avstanden mellom lagene redusert da Årmot reduserte til 2-3. Kristine Eilefstjønn sørget for jubel da hun satte inn 4-2 et kvarter før full tid. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 4-2.

Seljord klatrer til fjerdeplass

Etter mandagens kamp er Seljord på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Borg/Tollnes ligger på sjuendeplass med null poeng.

Jon Håvard Anundskås var dagens dommer.

Seljord spiller neste kamp mot Skarphedin 8. mai, mens Borg/Tollnes spiller mot Odd/Fossum/Storm 2 14. mai.