Edward Lian sendte Åfjord i ledelsen da han satte inn 1-0 et kvarter før sidebytte. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 0-1.

Bortelaget hentet inn ledelsen

Davis Pisarevs utlignet da han satte inn 1-1 etter 45 minutter. Åfjord fikk et forsprang på nytt da en av lagets spillere satte inn 2-1 fire minutter senere, og Edward Lian scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-1 etter et kvarter av andre omgang. Like etterpå reduserte Stadsbygd/Vanvik/Rissa ved Davis Pisarevs, og Emilian Monsen Farbu utlignet for Stadsbygd/Vanvik/Rissa et kvarter før slutt. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 3-3.

Klatret til andreplass

Etter onsdagens kamp er Stadsbygd/Vanvik/Rissa på femteplass på tabellen med sju poeng, mens Åfjord er nummer to med ni poeng.

Jonathan Kopreitan Dahl dømte oppgjøret.

I neste runde skal Åfjord måle krefter med Kattem 2 23. mai. Stadsbygd/Vanvik/Rissa møter Kattem 2 30. mai.