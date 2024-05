Børge Tronsmo Sonflå sendte Varden Meråker foran da han satte inn 1-0 etter 17 minutters spill, men rett etterpå scoret Aron Morken Furre for Beitstad. Etter halvspilt kamp sto det 1-1.

Målshow i andre omgang

Kenneth Aune ga laget sitt et forsprang da han satte inn 2-1-målet etter 66 minutter, og Furre scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-1 seks minutter før slutt. To minutter senere la Aune på til 4-1 for Beitstad. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 4-1.

Beitstads Ole Marius Berntzen og Sindre Almlid pådro seg gult kort.

Klatret til niendeplass

Etter mandagens kamp er Beitstad på ellevteplass på tabellen med fire poeng, mens Varden Meråker er nummer ni med fire poeng.

Rune Morten Vannebo var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Beitstad bryner seg på Bangsund 24. mai, mens Varden Meråker spiller neste kamp mot Malvik.