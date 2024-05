Nore Neset fikk en kjempestart på kampen da Dregelid-Hawkins sendte laget sitt i føringen etter bare to minutter, og samme spiller scoret og doblet ledelsen for Nore Neset. Ivan Brimsholm Eidsvik la på til 3-0 for Nore Neset sju minutter senere. Noen minutter før hvilen scoret Nore Neset-angriperen sitt andre mål da han gjorde 4-0, og det sto seg til pause. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 4-0.

Målshow etter pause

Viktor Rotvik-Sæther økte ledelsen da han satte inn 5-0 etter 45 minutters spill, og rett etterpå var hattricket et faktum for Dregelid-Hawkins. Lukas Hallem-Koldal satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for Nore Neset. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 7-0.

Nore Neset topper tabellen

Nore Neset har vunnet alle sine kamper hittil i år.

Etter onsdagens kamp er Nore Neset på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Trio er på åttendeplass med null poeng.

Viktor Andreas Navdal var dagens dommer.

Trio spiller mot Eikelandsfjorden 14. mai, mens Nore Neset spiller neste kamp mot Os 21. mai.