Renée Måøy Sæther sendte Steinkjer 2 i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter 14 minutter, og R. Sæther fikk nettsus og doblet ledelsen for Steinkjer 2 rett etterpå. Etter 21 minutters spill la Runa Vanebo Gystad på til 3-0 for Steinkjer 2, og Røstad la på til 4-0 ti minutter senere. 18-åringen scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 5-0 fem minutter før pause, og fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da Ane Vanebo Gystad satte inn 6-0 for Steinkjer 2. etter 45 minutter ble avstanden mellom lagene redusert da Emilie Sørensen Bakken reduserte til 1-6. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 1-6.

Scoring fra elleve meter

Ti minutter ut i andreomgangen fikk Steinkjer 2 straffespark, og Røstad scoret fra ellevemeteren. Samme spiller økte ledelsen for Steinkjer 2 da hun satte inn 8-1 seks minutter senere, og etter 68 minutters spill økte Steinkjer 2 ved Emilie Sundal Mæhla. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 1-9.

Namsos' Julia Cherqy Nilsen fikk gult kort.

Topper tabellen

Etter onsdagens kamp er Namsos på sjetteplass på tabellen med tre poeng, mens Steinkjer 2 ligger på førsteplass med ti poeng.

Oddgeir Aakvik var dommer i oppgjøret.

Steinkjer 2 møter Egge 14. mai, mens Namsos spiller neste kamp mot Levanger 2 23. mai.