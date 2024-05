Målbonanza etter hvilen

William Onsøien Eidem sendte Byåsen foran da han satte inn 1-0 etter 40 minutter, men en av lagets spillere sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 to minutter senere. Etter 45 minutters spill tok Byåsen ledelsen på nytt ved en spiller. Max William Gartland-Olsen scoret for Byåsen minuttet før full tid, slik at resultattavla viste 3-1. Samme spiller scoret sitt andre mål da han gjorde 4-1 like etterpå. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 1-4.

Byåsen serieleder

Byåsen har tatt poeng i seks strake kamper.

Etter mandagens kamp er Trygg/Lade nummer fem på tabellen med sju poeng, mens Byåsen er serieleder med 18 poeng.

Lill Amalie Kristoffersen var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Byåsen bryner seg på Strindheim 27. mai, mens Trygg/Lade spiller neste kamp mot Kattem dagen etter.