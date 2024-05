Igelkjøn sendte Ramsøy 7er tidlig i føringen, og Ramsøy 7er doblet ledelsen da samme mann satte inn 2-0. Fem minutter før pause vartet Ramsøy-angriperen opp med hattrick. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-3.

Var suverene i andre omgang

Robin Lillestøl la på til 4-0 for Ramsøy 7er fem minutter ut i andreomgangen, og Ramsøy 7er rykket ytterligere ifra da Chris Roger Neteland økte ledelsen to minutter senere. Odd Fjeldsgaard Rasmussen reduserte for Fana 2 7er etter 41 minutters spill, og Fana 2 7er reduserte til 2-5 ved Kjell Åge Norbeck like etterpå. Jonas Hilleren satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-2 for Ramsøy 7er, og etter 55 minutter scoret Igelkjøn sitt fjerde mål da han gjorde 7-2. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 2-7.

Fana 2s Morten Benserud fikk se det gule kortet.

Fortsatt på andreplass

Etter søndagens kamp er Fana 2 på andreplass på tabellen med ni poeng, mens Ramsøy er nummer sju med seks poeng.

Kjartan Mørk Enehaug var kampleder.

26. mai er det ny kamp for Fana 2. Da møter de Viggo. Ramsøy skal måle krefter med Valestrand Hjellvik 2. juni.