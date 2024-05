Verken Mosjøen eller Byåsen fikk uttelling foran boksen i første omgang. Da lagene gikk til pause, var stillingen 0-0.

Straffemål

Byåsen tok ledelsen da Jonas Lian Horten scoret to minutter etter hvilen. Mosjøens Eirik Søfting Høgseth satte inn et straffespark etter et kvarter av andreomgangen. Lian Horten sørget for at Byåsen tok ledelsen igjen med sin scoring etter 72 minutter, men Mosjøen utlignet til 2-2 da Odin Henriksen Stenvik satte ballen i mål etter 90 minutters spill. Han hadde nylig blitt byttet inn. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 2-2.

Mosjøens Jakub Kadziolka og Maekele Mobae fikk se det gule kortet. For Byåsen fikk Sander Myrvold, Adam Ngudja Nasibu og Espen Langørgen gult kort.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Det stanset tapsrekken til Mosjøen, som var poengløse på de siste fem kampene.

Etter søndagens kamp ligger Mosjøen på 14. plass på tabellen med ett poeng, mens Byåsen er på tiendeplass med seks poeng.

Even Eliassen var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Mosjøen måle krefter med Rana, mens Byåsen møter Melhus.