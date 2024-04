Ba sendte Tromsø 2 i føringen etter elleve minutter, og Isak Adolfsen doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 fire minutter senere. Tromsø 2 rykket ytterligere ifra da Ba økte ledelsen etter 18 minutters spill, og åtte minutter senere økte avstanden mellom lagene da Adolfsen satte inn 4-0 for Tromsø 2. etter 32 minutter var hattricket et faktum for Ba. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 0-5.

Var suverene i andre omgang

Noen minutter ut i andreomgangen økte Tromsø 2 ved Kornelius Olaie Nordmo, og Tromsø 2 økte ledelsen da Ba satte ballen i nettet ni minutter etter pause. Dermed var stillingen 7-0. Rett etterpå vartet Adolfsen opp med hattrick, og Gabriel Colin Davidsen satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 72 minutters spill. Ett minutt senere reduserte Kristian Brujordet til 1-9 for Storelva. Casper Andreas Kleiva la på til 10-1 for Tromsø 2 to minutter før slutt, og Jørgen Bull Kristensen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 11-1 for Tromsø 2 like etterpå. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 1-11.

Storelvas Kristian Brujordet og Trym Brendstuen Mauno fikk se det gule kortet.

Leder serien

Storelva har tapt sine én første kamper.

Etter lørdagens kamp er Storelva på tolvteplass på tabellen med null poeng, mens Tromsø 2 ligger på førsteplass med tre poeng.

Ragnar Brage Dahl var kampleder.

I neste runde skal Storelva måle krefter med Salangen 20. april, mens Tromsø 2 møter Finnsnes samme dag.