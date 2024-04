Didrik Iversen sendte Varegg i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 35 minutters spill, men M. Tennebø sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 ni minutter senere. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-1.

Kunne juble til slutt

Fyllingsdalen 2 tok ledelsen da M. Tennebø satte inn 2-1 etter 57 minutter. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-1.

Filip Gripsgård Jensen og Emil Hilland-Ivarsflaten fikk se det gule kortet.

Fyllingsdalen 2 på tredjeplass

Håvard Hole Styve Mjelde var dagens dommer.

Og dermed var serien ferdigspilt for Varegg. Etter å ha oppnådd null poeng denne sesongen ender Varegg på en foreløpig sjuendeplass. Fyllingsdalen 2 er med sine tre poeng med og kjemper i tabelltoppen.

Varegg har i løpet av sesongen scoret ett mål og sluppet inn to.

Sesongen er ikke over for Fyllingsdalen 2, som skal spille mot Arna-Bjørnar 23. april.